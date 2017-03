Juventus e UNESCO insieme: "Gioca con Me" per i bambini a rischio emarginazione

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

09/03/2017 15:49

JUVENTUS PROGETTO CON UNESCO / Juventus e UNESCO ancora insieme per promuovere i valori dell’inclusione sociale, l’eguaglianza di genere e la responsabilizzazione dei giovani. Dopo cinque stagioni in ambito locale, il progetto “Gioca Con Me” supera i confini nazionali e abbraccia cinque nuovi Paesi, coinvolgendo le J|Academy di Tunisi (Tunisia), Beirut (Libano), Lima (Perù), Guatemala City (Guatemala) e Bogotà (Colombia).

Ben sessanta bambini e bambine, di età compresa fra i 5 e i 9 anni e che vivono in contesti sociali difficili e a rischio emarginazione, vengono coinvolti a titolo gratuito presso le strutture bianconere oltreoceano e hanno la possibilità di praticare un’attività sportiva di gruppo prendendo parte gratuitamente ai programmi educativi e sportivi Juventus.

Grazie all’impegno fondamentale svolto sia dalle J|Academy che dalle sedi UNESCO locali e alla collaborazione delle istituzioni scolastiche del territorio, i partecipanti del progetto verranno coinvolti in un processo di integrazione e crescita in un ambiente sereno, sicuro e affidabile, nel quale verrà data loro la migliore formazione possibile, dentro e fuori dal campo.