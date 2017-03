Inter, stoccata alla Juventus nel messaggio di auguri

09/03/2017 15:40

INTER AUGURI JUVENTUS / Un botta e risposta che va avanti anche se indirettamente. Tra Juventus e Inter i rapporti non sono mai stati idilliaci e in queste ultime settimane le cose non sono certo migliorate dopo le polemiche che hanno fatto seguito allo scontro diretto con i presunti errori arbitrali di Rizzoli. Se Buffon ieri ha lanciato messaggi senza mai nominare il club nerazzurro, nel giorno del suo 109esimo compleanno la società ha risposto in un messaggio di auguri dove è presente un passaggio che sembra proprio una stoccata ai bianconeri.

Nelle news Inter fa capolino questo messaggio della società lombarda: "La nostra è una storia diversa dalle altre. È la storia di un club con valori profondi stabiliti più di cento anni fa e che continuano a guidarci ancora oggi. Ogni giorno. Siamo nati dalla visione di intellettuali, studenti, stranieri e artisti riuniti al ristorante l'Orologio di Milano - si legge sul sito dell'Inter - Condividevano un'idea moderna e innovativa per quel tempo: che Milano meritasse un palcoscenico internazionale, e una squadra internazionale. E così il 9 marzo 1908 nacque l'F.C. Internazionale Milano. Una squadra che abbraccia la diversità, in cui tutti i giocatori si riconoscono sotto un'unica bandiera: quella del talento. In 109 anni di storia l'Inter è l'unica squadra italiana ad aver conquistato il Triplete e a non essere mai retrocessa - questo il primo passaggio che tira in ballo i bianconeri - . Da oltre un secolo i nostri valori – Unità, Integrità, e Passione – guidano ogni nostra azione e ci fanno riconoscere agli occhi del mondo. Giochiamo con unità – dalla nostra nascita abbiamo schierato giocatori di più di 47 nazionalità diverse e abbiamo tifosi appassionati in tutto il mondo. Siamo senza dubbio una famiglia del mondo che vince unita. Agiamo con integrità, onestà e correttezza ci guidano. Non conta solo vincere, ma soprattutto come si vince - (richiamo allo juventino vincere non è importante, è l'unica cosa che conta?, ndr) - Giochiamo con passione con un sentimento profondo che alimenta la nostra anima indomita. I nostri valori nascono da un forte credo che ci ispira e scorre nelle nostre vene. Noi siamo davvero fratelli del mondo. Lottiamo con coraggio per ciò in cui crediamo a testa alta, e il nostro cuore batte forte. Noi siamo i nerazzurri".

In attesa di sfidarsi di nuovo sul campo e nel calciomercato, tra Inter e Juventus la sfida sembra non finire mai.

B.D.S.