Friburgo, derby tra Arsenal e Tottenham per Philipp

10/03/2017 03:54

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE PHILIPP - Un interessante derby londinese in Premier League, si prospetta sul caldissimo campo del calciomercato. Stando a quanto riferito dal tabloid britannico 'Daily Express' infatti, Arsenal e Tottenham sarebbero pronte a darsi battaglia per mettere la mani sul cartellino della seconda punta (e all'occorrenza anche ala) del Friburgo, Maximilian Philipp. Il 23enne nazionale Under-21 tedesco però, sotto contratto con i 'Breisgau-Brasilianer' fino al giungo del 2019, non sembra intenzionato a lasciare ora la Bundelisga. Chissà che in estate non possa cambiare idea...

F.S.