Sampdoria, Quagliarella: "Col Genoa saranno 90 minuti di battaglia"

09/03/2017 15:25

SAMPDORIA QUAGLIARELLA GENOA - Sabato alle 20.45, per la 28esima giornata della Serie A, la Sampdoria sarà impegnata, in trasferta, nel derby contro il Genoa. Su questo attesissimo match, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport', l'attaccante campano dei blucerchiati, Fabio Quagliarella.



“Coma arriva la Sampdoria al derby? Ci arriviamo con grande serenità ma sappiamo che è una partita a sé, non conta la classifica in un match così ha esordito l'ex Napoli - Il derby resetta tutto, saranno 90 minuti di battaglia. Dovremo fare una grande partita per provare a vincerlo e dovremo tirare fuori ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Un gol contro il Genoa? Sarebbe fantastico, speriamo che Muriel ricambi l’assist che gli ho fatto all’andata. A parte gli scherzi, l’importante è essere decisivi per la squadra: questo è sempre stato il mio obiettivo”.

F.S.