Calciomercato Napoli, Mertens-Premier: contatto?

09/03/2017 14:37

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MANCHESTER / Il 'fenomeno' del Napoli post Higuain: Dries Mertens si è preso la scena lasciata libera dal 'Pipita' e l'ha occupata a forza di gol e giocate di classe. Anche con il Real Madrid è stato suo il gol della speranza, infranta poi da Sergio Ramos. Per il belga però il futuro è ancora tutto da scrivere: fino a qualche tempo fa sembrava sicuro il suo rinnovo, ora però l'annuncio tarda ad arrivare. Così non mancano le squadre che buttano uno sguardo cercando di capire la situazione e negli ultimi giorni le indiscrezioni su quello che farà Mertens si sono susseguite. In particolare 'ilmattino.it' parla di un incontro che sarebbe avvenuto tra il calciatore belga e alcuni emissari provenienti da Manchester. Un faccia a faccia che sarebbe andato in scena per un paio di ore nella hall di un albergo della città. In realtà - riferisce sempre l'edizione online del quotidiano partenopeo - dall'entourage del calciatore sarebbe arrivata la smentita sul presunto incontro tra Mertens e gli emissari inglesi.

B.D.S.