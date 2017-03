Cina, UFFICIALE: ruolo per Maradona

09/03/2017 14:23

CINA UFFICIALE MARADONA / Diego Armando Maradona in Cina: il 'Pibe de Oro' sarà ambasciatore del movimento calcistico cinese. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex fuoriclasse argentino con un post su Facebook dove scrive: " Grazie mille signora Tang Qinghui per questa opportunità che mi ha dato di lavorare in Cina, le sarò eternamente grato!"

Negli ultimi tempi si era parlato anche di un possibile ruolo nel Napoli per Maradona ma, al momento, il suo futuro è in Cina.

B.D.S.