Juventus-Milan, occasione Benatia: indizio per la sfida con il Porto

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

09/03/2017 14:58

JUVENTUS BENATIA / Medhi Benatia è il candidato numero uno ad affiancare Leonardo Bonucci al centro della difesa contro il Milan. Ad ammetterlo lo stesso Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di stamani a Vinovo. “Devo vedere l’ultimo allenamento, ma Benatia è leggermente favorito su Rugani e Barzagli”.

Il difensore marocchino ha collezionato finora otto presenze in campionato e domenica scorsa è subentrato all'infortunato Chiellini, durante la ripresa. Nelle news Juventus, dopo un avvio esaltante, il giocatore è stato condizionato da qualche acciacco fisico e qualche prestazione incolore: volerlo in campo in questo momento potrebbe significare ricaricarlo mentalmente e concedergli la possibilità di dare una sterzata positiva alla sua stagione.

La scelta di Allegri su Benatia, in maniera poi neanche così velata, nasconde il ballottaggio tra Rugani e Barzagli per la sfida di Champions League con il Porto. In vista di martedì l'esperienza del secondo potrebbe avere la meglio sulla volontà di far fare esperienza anche in Europa al giovane difensore.

Dubbio da sciogliere su Pjaca dopo l'ultimo allenamento

Tornando alla sfida col Milan, se la scelta in difesa sembra presa, lo stesso non si può dire in avanti. Il dubbio nella fase offensiva ruota intorno al nome di uno dei colpi del calciomercato estivo, Pjaca: "Non ho ancora deciso se mandarlo in campo dal primo minuto o portarlo in panchina" ha ammesso Allegri. Il tecnico potrebbe optare dal primo minuto per un centrocampo più solido a tre, inserendo Marchisio tra i titolari insieme a Khedira e Pjanic, senza rinunciare al tridente Dybala-Mandzukic-Higuain.