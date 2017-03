Roma, Spalletti: "Se si continua così, non si realizzerà mai nulla"

09/03/2017 14:02

ROMA SPALLETTI / Luciano Spalletti ha parlato dell'ambiente Roma in un'intervista a 'L'Equipe'. Il tecnico giallorosso non si è soffermato molto sulle news Roma di attualità, ma è tornato allo scorso anno quando il calciomercato lo ha riportato nella Capitale: "Sono tornato per l'affetto per la città, per il popolo romanista, ma soprattutto per l'amore per questa che è la squadra del cuore dei miei figli".

Un ritorno in una piazza calda: "Sì, lo è. Qui va tutto ad una velocità superiore, tutto è amplificato e questo influenza anche il modo di vivere il calcio. A Roma ognuno vuole avere l'ultima parola, trovare l'argomento che fa la differenza. Per gli sportivi è come se fosse derby tutto l’anno! Le radio? Di per sé non sono un problema, anzi aiutano ad aumentare l'interesse per il calcio, fanno partecipare la gente. Questa passione non impedisce di lavorare bene a Roma, le assicuro che i calciatori ci vengono volentieri".

Spalletti ricorda la sua precedente esperienza alla Roma e i motivi dell'adddio: "Fui costretto ad andare via. Qualcuno cominciò a scrivere che Spalletti non aveva vinto nulla, qualcuno gli è andato dietro e sono stato messo nelle condizioni di andarmene. Dopo di me certe situazioni sono successe anche ad altri e sono andati via allenatori che ora guidano squadre di primo piano. Questo significherà qualcosa. Sono tornato a Roma e ho ritrovato le stesse situazioni, gli stessi meccanismi. Allora dico: se si continua così, se si ripetono sempre questi comportamenti, in questa città continueremo a non realizzare mai niente. E' per questo che sono tornato: per non lasciare la Roma in balia di certe persone".

Roma, Spalletti: "Ci sono personaggi che agiscono da ostacolo"

Spalletti parla anche dei tifosi: "Sono caldi, passionali, sono consapevoli di cosa rappresenta la loro città e questo li spinge ad avere ambizioni elevate. A Roma non si gioca per partecipare, c'è la necessità di vincere. A Roma le condizioni di lavoro sono eccellenti. Esistono però delle situazioni e dei personaggi che agiscono da ostacolo".