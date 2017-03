Calciomercato Arsenal, comunicato UFFICIALE su Wenger

09/03/2017 14:03

ARSENAL WENGER - Dopo il rotondo 5-1 interno nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, che si somma allo stesso risultato patito in Germania, Arsene Wenger è stato duramente contestato. Al centro di feroci critiche da parte dei tifosi anche per il cammino in campionato, il manager francese è stato 'invitato' a farsi da parte. Ma il transalpino incassa la fiducia della società, almeno fino a fine stagione: "Siamo consapevoli dell'attenzione che c'è sul club e comprendiamo il dibattito - le parole del presidente dei 'Gunners' Chips Keswick, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club - Rispettiamo i tifosi che hanno diritto di esprimere le loro opinioni. Arsene ha un contratto fino al termine della stagione. Eventuali decisioni saranno prese da noi e comunicate nel modo giusto al momento opportuno". Per la sua eventuale sostituzione, si fa insistentemente il nome dell'attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

A.L.