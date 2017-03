DIRETTA Bundesliga, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

11/03/2017 14:30

DIRETTA BAYERN EINTRACHT LIVE / Il big match della 24esima giornata di Bundesliga, settimo turno del girone di ritorno, mette di fronte la capolista Bayern Monaco e l'Eintracht Francoforte. Reduce dal passaggio del turno in Champions, la squadra di Ancelotti vuole allungare ancora in vetta, mentre quella di Kovac va a caccia di punti importanti in chiave europea. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Arena' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern Monaco punti 56, Lipsia 49, Borussia Dortmund 43, Hoffenheim 41, Hertha Berlino 39, Eintrchat Francoforte 35, Friburgo 33, Colonia 33, Borussia Monchengladbach 32, Bayer Leverkusen* 31, Mainz 29, Augsburg 28, Schalke 27, Werder Brema* 26, Wolfsburg 23, Amburgo 23, Ingolstadt 18, Darmstadt 12.

*Una partita in più