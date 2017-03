Calciomercato Roma, Spalletti ribadisce: "Imperativo è vincere, altrimenti vado via"

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/03/2017 13:51

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI - Stasera la Roma sarà impegnata nell'andata degli ottavi di finale di Europa League in casa del Lione di Genesio e Lacazette. Un impegno di spessore, visto che i francesi arrivano dalla Champions League (stesso girone della Juventus) e vantano una squadra di buon livello. Ma per il calciomercato Roma, tiene banco anche la questione legata al futuro della guida tecnica giallorossa. L'allenatore Luciano Spalletti è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso, le parti hanno dichiarato di voler parlare del futuro alla fine del mese di marzo, ma le voci sul futuro del trainer toscano si moltiplicano. In particolare, Spalletti è uno dei candidati alla panchina della Juventus in caso di addio di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, Spalletti tra futuro e Totti

Nei mesi scorsi, Spalletti ha chiaramente detto che se non riuscirà a conquistare nessun trofeo, lascerà (per la seconda volta) la Roma. Un concetto ribadito anche a 'L'Equipe': "A Roma, per tutta una serie di motivi è imperativo vincere. Ormai da questo non si esce più fuori. Non c'è la possibilità di immaginare una crescita graduale, tutto è rapido, accelerato. Quindi è molto semplice, se non vincerò qualcosa significa che non avrò fatto meglio dei miei predecessori e quindi andrò a casa". Immancabile anche una domanda di calciomercato su Francesco Totti, dopo le parole dello stesso allenatore capitolino nelle scorse settimane: "Penso che Totti debba giocare fino a quando lo vorrà e la società deve accontentarlo. Se non lo farà andrò via. Così nessuno potrà avere dubbi su come la penso". Più chiaro di così...