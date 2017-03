VIDEO CM.IT - Dal Barcellona al Deportivo La Coruna: le clamorose rimonte Champions

09/03/2017 13:27

BARCELLONA RIMONTA CHAMPIONS - La rimonta di ieri sera del Barcellona contro il Paris Saint-Germain rimarrà impressa negli occhi di tutti gli sportivi del mondo come un'impresa impossibile, folle. Il 4-0 dell'andata non sembrava lasciare spazio ai catalani che, invece, hanno scritto l'ennesima pagina della storia del calcio. Ma non sono i soli ad aver compiuto questo tipo di imprese in Champions League, alcune volte con protagoniste in negativo le squadre italiane. In particolare, il Deportivo La Coruna riuscì a ribaltare il 4-1 di 'San Siro' contro il Milan nell'andata dei quarti di finale della Champions 2003/2004 con un 4-0 secco al ritorno. Così come il Chelsea riusci a qualificarsi con il 4-1 (dopo i tempi supplementari) di 'Stamford Bridge' dopo il 3-1 subito dal Napoli all'andata. Nel video di Calciomercato.it tutte le rimonte più clamorose della Champions League: buona visione!

