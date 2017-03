Barcellona-Psg, lo sfottò di Neymar: 4+2=6!

09/03/2017 13:07

BARCELLONA PSG NEYMAR - La clamorosa rimonta del Barcellona sul Paris Saint-Germain in Champions League ha fatto impazzire di gioia i tifosi dei catalani. Ma non solo i sostenitori, a quanto pare: Neymar, infatti, nella serata di ieri attraverso le stories sul suo account Instagram ha preso bonariamente in giro due calciatori del club parigino. Prendendo in 'prestito' una foto dall'account di Rabiot postata dopo la vittoria dell'andata per 4-0, che vede ritratti lo stesso centrocampista con il segno '4' con la mano e Kurzawa col simbolo di vittoria, ha modificato l'immagine con un chiarissimo '4+2=6' e tante emoticon sorridenti. La vendetta (umoristica, s'intende), si sa, è un piatto che va servito freddo... I tifosi parigini, però, non l'hanno presa benissimo e sui vari social network hanno riempito di insulti il brasiliano

A.L.