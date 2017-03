09/03/2017 12:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN / La Juventus vuole blindare il suo gioiello Moise Kean. Dopo l'esordio in Serie A, per l'attaccante classe 2000, racconta 'Tuttosport', arriverà nelle prossime settimane il rinnovo contrattuale per evitare rischi al compimento dei 18 anni tra 12 mesi.

L.P.