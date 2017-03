Juventus-Milan, Allegri: "Arbitri? Domenica potevo lamentarmi. Chiellini out"

Maurizio Russo

09/03/2017 12:00

JUVENTUS MILAN ALLEGRI - Consueta conferenza stampa della vigilia per le news Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta il match, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, contro il Milan in programma domani sera allo 'Juventus Stadium'. Un anticipo al venerdì dovuto al ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto che si disputerà martedì prossimo. Calciomercato.it segue le parole dell'allenatore toscano in tempo reale: "Non ho ancora deciso se giocare con Pjaca o un centrocampista in più vista l'assenza di Cuadrado. Pjaca predilige partire da sinistra per rientrare sul destro, ma deve essere in grado di giocare ovunque lo metto. Un'opzione potrebbe essere anche Dani Alves alto. Domani è Juve-Milan e i valori si azzerano: loro vengono da due risultati positivi, non muoiono mai anche quando sono sornioni. Hanno grande qualità e negli ultimi anni sono sempre state partite equilibrate".

UDINESE E MILAN - "A Udine abbiamo giocato una brutta partita ed ero convinto che sarebbe stato così: accettiamo il pareggio ma dobbiamo sapere che il campionato è lungo e ci sono gli scontri diretti. Avevamo vinto dieci partite di fila contro avversari importanti, parlare di stanchezza mentale e fisica dopo una gara giocata male non ci sta. Alla fine abbiamo portato via un punto che ci ha permesso di allungare sulla Roma. Domani dobbiamo fare una partita tosta e portare a casa i 3 punti per avvicinarci allo scudetto. Non so cosa farà Montella, ma il suo sistema di gioco è delineato: ha cambiato gli interpreti e c'è Deulofeu che è molto bravo. All'andata col Milan ci disse male, mentre a Doha abbiamo concesso e sprecato troppo. E' fisiologico che non si può giocare bene per 38 partite: l'Udinese veniva da tre sconfitte, aveva avuto una settimana di tempo e stimoli importanti. ".

CHIELLINI - "Chiellini non gioca sicuramente domani e sarà difficile averlo anche per il Porto: Benatia è un po' in vantaggio su Rugani e Barzagli per affiancare Bonucci".

BUFFON E ARBITRI - "Le parole di Buffon? In Italia si fanno molte polemiche e si trascinano per settimane. Domenica sarebbe stato facile per me farle, ma non cambiava la brutta prestazione. Bisogna accettare quello che fanno gli arbitri che in Italia sono bravi".

DE LAURENITIIS - "De Laurentiis dice che non vede l'ora di affrontaci? Normale che per loro le due sfide con la Juventus siano importanti: hanno la possibilità di qualificarsi alla finale di Coppa Italia e si stanno giocando il secondo posto. La speranza è che siano due belle partite, poi nel calcio si può sempre vincere o perdere, ma va vissuto nel modo giusto".

GALLIANI E INFORTUNATI - "Closing? Il Milan ha un grande dirigente come Galliani che avrei preferito non avere contro domani. Kean è con noi, domani se dovesse servirmi lo butterò dentro. Sturaro sarà a disposizione contro la Sampdoria, mentre Lemina si è allenato con la squadra".

Champions, Allegri sulla rimonta del Barcellona: "Deve farci riflettere"

Allegri ha commentato anche l'incredibile rimonta del Barcellona in Champions League: "E' stata una bellissima serata di calcio che resterà negli annali: nessuno aveva fatto una rimonta così. E' stata una partita di grande intensità e non di tecnica come il Barcellona è abituato a fare. Questo ci deve far riflettere sulla partita di martedì in cui abbiamo due gol di vantaggio e in campionato dove abbiamo otto punti di vantaggio: la gestione della partita non serve. Con tutto il rispetto per il Psg, non vorrei incontrare il Barcellona nei quarti: sono i favoriti insieme a Real Madrid e Bayern Monaco. Non so cosa direi ai miei se dovessimo subire una rimonta come quella che ha fatto il Barça, spero che non mi capiti mai".