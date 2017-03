Juventus-Milan, la carica di Montella: "Possiamo batterli. Scudetto quasi vinto"

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/03/2017 11:50

JUVENTUS MILAN MONTELLA - Conferenza stampa della vigilia di Juventus-Milan per il tecnico rossonero Vincenzo Montella. Una match importantissimo per le news Milan in vista del raggiungimento in un posto in Europa, obiettivo minimo dei rossoneri. Ma si parte subito dall'intervista rilasciata dall'allenatore campano su un possibile futuro in bianconero. "Juventus in futuro? E' stata una frase interpretata, il magari era un intercalare. Era più giusto il chissà. La Juve è fortissima, sa aspettare e colpire nel momento giusto. E' capace di comandare il gioco quando serve e lasciare il pallino agli avversari quando vuole. E' una squadra che sa vincere, ma ho visto che sa anche perdere, si può battere - il pensiero di Montella - Abbiamo massimo rispetto per gli avversari, ma è importante giocare senza timori perché altrimenti non ci sarebbero speranze. Abbiamo una convinzione di squadra maggiore rispetto al passato. Formazione? C'è ottimismo per Suso, vediamo oggi. Locatelli ha la febbre, è da valutare. Non solo Romagnoli, Paletta e Zapata, ma anche Gomez ha fatto bene quando ha giocato. Devo scegliere i più adatti in funzione del nostro gioco e degli avversari. Ho alcuni dubbi, più di altre settimane. Verificherò, ho quattordici titolari in testa, dobbiamo arrivare a undici. Ma domani credo che si possa fare bene. Tabù 'Stadium'? Perchè c'è da poco - ha risposto sorridendo Montella - Possiamo arrichirla in tanti modi questa vigilia, ma è solo una partita importante. Dobbiamo fare le cose con furore, ma anche con qualità, preparandoci a fare il meglio di noi stessi. A prescindere dagli avversari che sono fortissimi e che si gasano nel loro stadio".

Juventus-Milan, Montella: "Scudetto quasi vinto"

Il Milan insegue il quinto posto, attualmente occupato dall'Atalanta, per conquistare un posto nell'Europa League della prossima stagione: "Credo che la corsa europea si risolverà all'ultima giornata, l'Atalanta lotterà fino all'ultimo e quindi c'è bisogno di essere equilibrati in queste undici partite. Faccio nuovamente i complimenti alla squadra di Gasperini, giocano in maniera allegra, fantastica, li ammiro molto. Rispetto alle altre volte, la Juve gioca in maniera diversa. Potrebbero cambiare domani, Allegri lo ha già fatto, me lo aspetto. Conosciamo pregi e difetti, ma nel calcio si sa quasi tutto dell'avversario. Pensiero alla Champions? Hanno dimostrato di avere l'abitudine a competere su tre competizioni, si alimentano pure di questo. Vengono da una vittoria importantissima in trasferta col Porto. Se potessi consigliare qualcosa, gli direi di concentarsi sulla Champions visto che lo scudetto lo hanno quasi vinto".

Il discorso, poi, si sposta sui singoli, Deulofeu e Bacca su tutti: "Lo spagnolo ha dei principi di gioco che si avvicinano a quello che stiamo proponendo. E' un giocatore che conosce il calcio, deve migliorare in fase realizzativa. Bacca? E' un calciatore molto competitivo e io credo molto nei calciatori di questo tipo. Ci son stati momenti in cui non era libero con la testa anche in allenamento. E dopo Sassuolo l'ho visto diverso ed è tornato come negli anni passati. Mi rimproveravo in un certo senso quello di non riuscire a farlo rendere al meglio".

Calciomercato Milan, Montella sul futuro

In chiave calciomercato, si parla anche del futuro di Montella sulla panchina rossonera: "Non dovreste fare a me questa domanda. Ho un contratto, la società mi fa capire che sono soddisfatti. Credo, però, che sia troppo riduttivo o semplicistico rapportare tutto ai risultati. Ma il pensiero del club vale certamente più del mio. Abbiamo vinto un coppa, forse lo dimenticate, ma secondo me si può vincere anche senza alzare una coppa, e viceversa".

Montella su Barcellona-PSG

Immancabile la domanda sulla clamorosa rimonta del Barcellona di Luis Enrique sul Paris Saint-Germain di Emery nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Dispiace per la squadra francese e per Verratti che è italiano - ha detto a 'Milan TV' - Sul 3-1 sembrava finita, il calcio è fantastico. E' bastata la scintilla della punizione di Neymar per capovolgere la partita. L'aspetto psicologico è stato fondamentale".