Calciomercato Betis, potrebbe tornare van der Vaart

10/03/2017 03:17

BETIS VAN DER VAART - Potrebbe tornare al Betis entro breve tempo Rafael van der Vaart. Il 34enne trequartista olandese è stato ceduto in prestito biennale l'estate scorsa dagli spagnoli al Midtjylland, squadra che milita nella massima divisione danese. Stando, però, a quanto riporta 'Ekstra Bladet', il suo attuale club avrebbe intenzione di rescindere il contratto col giocatore che non pare rientrare più nei piani, visti anche i pochi minuti giocati. E questo potrebbe essere un problema per il Betis visto che il Midtjylland dovrebbe pagare solo il 20% dell'ingaggio di van der Vaart, al resto dovrebbe pensarci il club di Siviglia. Una situazione, dunque, di non facile risoluzione.

A.L.