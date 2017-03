09/03/2017 11:37

PESCARA GILARDINO GINOCCHIO - E' perfettamente riuscito l'intevento di pulizia del ginocchio al quale si è sottoposto ieri a Roma Alberto Gilardino, operato dal prof. Cerulli, come riportato dal sito ufficiale del Pescara. Per il 34enne attaccante biellese, i tempi di recupero sono stimati in 35/40 giorni per il ritorno all'attività agonistica. Ma, nel frattempo, si ragionerà anche sul futuro.

A.L.