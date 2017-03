Calciomercato Milan e Roma, torna di moda Ben Arfa

09/03/2017 11:13

MILAN ROMA BEN ARFA - Hatem Ben Arfa in estate ha firmato per il Paris Saint-Germain dopo la fine dell'esperienza al Nizza. Arrivato a Parigi a parametro zero, il trequartista non ha convinto il tecnico Unai Emery che lo ha utilizzato solo sei volte dal primo minuto in Ligue 1. Una situazione che potrebbe portare all'addio del 30enne franco-tunisino al club francese in estate. E le pretendenti non mancano. Stando, infatti, a quanto riporta 'Le Parisien', sarebbero sei i club fortemente interessati alle sue prestazioni, tra questi anche il Milan e la Roma che già nella sessione di calciomercato dell'estate 2016 hanno seguito l'eclettico calciatore. Attenzione, però, al solito Siviglia, sempre molto attento ai calciatori di fantasia, al Southampton di Gabbiadini e ai turchi Fenerbahçe e Besiktas

A.L.