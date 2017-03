Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: le ultime sul rinnovo di D'Ambrosio

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO INTER D'AMBROSIO / Tempo di rinnovi in casa Inter. La società nerazzurra sta lavorando al prolungamento del contratto del direttore sportivo Piero Ausilio (in scadenza a fine stagione), ma anche al rinnovo dei vincoli relativi a Medel, Murillo e D'Ambrosio. Per quanto riguarda quest'ultimo, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, negli ultimi giorni ci sarebbero stati degli incontri tra il club e l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, per discutere dell'allungamento della scadenza del contratto. La fumata bianca ancora non è arrivata, ma c’è ottimismo nel raggiungimento di un accordo che prolungherebbe l'avventura all'Inter del terzino campano.