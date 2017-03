Napoli, rinnovo Mertens: nuove richieste del belga

09/03/2017 10:51

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / In casa Napoli si attende ancora il rinnovo di Dries Mertens, che quest'anno si è riscoperto prima punta, salvando il reparto offensivo di Maurizio Sarri, orfano per mesi di Milik.

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' però, il belga avrebbe chiesto al club azzurro di rivedere alcuni aspetti, tra i quali soprattutto l'ingaggio. Ad oggi l'attaccante guadagna 1.8 milioni di euro a stagione e, per prolungare fino al 2021, vorrebbe raggiungere quota 3 milioni.

Di certo Mertens ha dimostratore il proprio valore sul campo, caricandosi la squadra sulle spalle. Inoltre le offerte per lui non mancherebbero. La precedenza però va al Napoli, dato l'amore per la città. Il Napoli sembra intenzionato ad accontentarlo, evitando di privare Sarri di una delle pedine principali del suo scacchiere.

L.I.