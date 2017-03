Calciomercato Milan, lo stallo societario spinge De Sciglio alla Juventus

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/03/2017 10:27

MILAN DE SCIGLIO JUVENTUS - Non si sblocca ancora la cessione del Milan alla cordata cinese. Il closing, che sarebbe dovuto avvenire il 3 marzo scorso, è stato nuovamente rimandato e si attende il versamento di una caparra da 100 milioni di euro (oltre alle due già versate in precedenza) per concedere a SES una nuova proroga di un mese circa. Una situazione che, ovviamente, condiziona anche il calciomercato Milan visto che gli attuali dirigenti non hanno la possibilità di portare avanti le trattative per i rinnovi di calciatori importanti, su tutti Gianluigi Donnarumma e Mattia De Sciglio, entrambi in scadenza nel giugno del 2018 e finiti nel mirino della Juventus.

Calciomercato Milan, affondo Juventus per De Sciglio

Se per Donnarumma la questione si presenta un po' più complicata, per De Sciglio invece potrebbe arrivare a concretizzarsi un inseguimento che dura da molto tempo. Lo stallo societario dei rossoneri, secondo il 'Corriere dello Sport', sta diventando un'occasione per la Juventus che potrebbe affondare e approfondire il discorso con l'entourage del 24enne esterno difensivo, che può giocare su entrambe le fasce. Il prodotto del vivaio meneghino, pallino del tecnico Massimiliano Allegri, sarebbe l'obiettivo numero uno in vista del calciomercato della prossima stagione per le corsie esterne, ma i piemontesi monitorano anche Widmer dell'Udinese e Conti dell'Atalanta. E il Milan resta in attesa del closing...