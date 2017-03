Sampdoria, Schick: "Il derby non mi spaventa. Roma? Ho fatto la scelta giusta"

09/03/2017 10:03

SAMPDORIA SCHICK / Dai fantallenatori agli operatori di mercato, tutti hanno messo gli occhi su Patrik Schick della Sampdoria, che continua a mostrare il proprio talento, regalando sorrisi a Giampaolo a suon di gol. Chi però aveva da tempo puntato su di lui è Antonio Cassano, come lo stesso giocatore, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ammette: "Mi osservava nei primi giorni di ritiro e non avevo il coraggio di parlargli. Poi si avvicinò e mi disse: 'Lo sai che sei davvero forte?'. Giampaolo? E' lui il tecnico e decide chi gioca. Io devo soltanto farmi trovare pronto. Mi piacerebbe ovviamente giocare più spesso dall'inizio. Se entro e segno però, come posso dargli torto":

ROMA - "In estate avevo svariate offerte e sapevo che sarei potuto crescere meglio qui ce altrove. Ho fatto la scelta giusta".

PREMIER LEAGUE - "E' il campionato più bello del mondo e soprattutto il più equilibrato. Io ora alla Samp sto da dio ma in futuro perché no".

DERBY - "So bene che è la partita dell'anno e i tifosi non mancano di ricordarcelo. Io resto tranquillo e non mi spaventa neanche sapere che siamo in trasferta".

L.I.