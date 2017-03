Barcellona-Psg: protesta dei tifosi nella notte

09/03/2017 10:15

BARCELLONA PSG PROTESTA TIFOSI / La sconfitta clamorosa in casa del Barcellona, con il risultato finale di 6-1, che manda avanti i catalani, ha dell'incredibile. Si è svolta ieri sera eppure è già una gara storica.

Un match esaltante da vedere per i tifosi neutrali, esaltante per i fan del Barça ma decisamente traumatico per quelli del Psg. Dopo l'ottima prova dell'andata il risultato sembrava in tasca e, proprio a causa di un così brusco risveglio dal sogno, molti tifosi parigini hanno deciso di aspettare la squadra all'arrivo all'aeroporto di 'Le Bourget'.

Circa una trentina di fan inferociti, come riporta 'bfmtv.com', che hanno ricoperto d'insulti i calciatori di Emery a notte fonda.

L.I.