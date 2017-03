I CRAQUE DEL MOMENTO - Neymar: impossible is nothing

Maurizio Russo

09/03/2017 13:15

NEYMAR BARCELLONA / Le tre settimane che hanno cambiato la storia del calcio. Era il giorno di San Valentino quando il Barcellona veniva travolto 4-0 in trasferta dal Paris Saint-Germain nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che aveva di fatto aperto la crisi dei blaugrana, praticamente fuori dalla massima competizione europea per club e in ritardo nella Liga spagnola rispetto al Real Madrid che, al netto delle partite da recuperare, sarebbe potuto schizzare a +7 sui catalani. In un altro giorno speciale - la festa delle donne - il Barça ha rimesso tutto in ordine come in una commedia romantica dal lieto fine. La squadra di Luis Enrique ha riscritto la storia: per la prima volta è stato rimontato uno svantaggio di quattro reti in campo europeo, in campionato il Real è dietro di un punto (con una sola gara in meno) e considerato che la finale di Coppa del Re è già stata conquistata, è ancora possibile fare il Triplete!

NEYMARZO - Chi si aspettava che sarebbe stato il cinque volte Pallone d'Oro Lionel Messi a trascinare il Barcellona nella improbabile remuntada è rimasto parzialmente deluso. L'oscar per il miglior attore protagonista va senza dubbi a Neymar: contro il Psg il brasiliano si è procurato il rigore del 3-0, poi è salito definitivamente in cattedra nei 7 minuti finali. Ha trasformato lo splendido calcio di punizione che ha riacceso le speranze dopo la rete di Cavani, poi ha siglato il penalty del pokerissimo e quindi ha fornito a Sergi Roberto l'assist del definitivo 6-1. Non c'è dubbio che 'O Ney' sia il craque del momento se si considera inoltre che aveva messo il suo timbro anche nelle goleade contro Sporting Gijon e Celta Vigo.

Calciomercato, Mourinho pronto a fare follie per Neymar

Neymar è certamente tra i calciatori più forti al mondo. Ma finquando giocherà in squadra con Messi, per lui sarà difficile essere la stella più luminosa. Ecco perché attorno al suo nome ci sono sempre voci di calciomercato. Proprio il Paris Saint-Germain lo ha corteggiato a lungo, pronta a mettere sul piatto 200 milioni di euro per il suo cartellino. Ma nelle ultime settimane è il Manchester United il club che sta facendo maggiore pressing per il brasiliano, con Mourinho che lo avrebbe già contattato per cercare di convincerlo a raggiungerlo ai 'Red Devils'.