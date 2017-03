Europa League, Lione-Roma: probabili formazioni, mercato e dove vederla in TV

Omar Parretti (@omarJHparretti)

09/03/2017 10:47

EUROPA LEAGUE ROMA LIONE PROBABILI TV / La Roma scende in campo stasera alle ore 21:05 per il match d'andata degli ottavi di finale di Europa League: crocevia importante per la stagione dei giallorossi. Se le chance di una rimonta in campionato sono oramai appese ad un filo, ed anche lo stesso Spalletti ha ammesso che vincere lo Scudetto sia un impresa "quasi impossibile", la doppia sfida contro i francesi del Lione potrebbe essere una ghiotta occasione per ambire ancora ad un titolo. Anche il discorso Coppa Italia rimane aperto, il ritorno con la Lazio è tutto da giocare, ma anche lì servirà una mezza impresa. Mettersi in mostra su un palcoscenico europeo d'altronde avrebbe tutto un altro peso ed un'altra rilevanza, considerando pure le ambizioni da Champions dei capitolini: chiudere la stagione con un titolo internazionale e con l'ok per lo stadio proietterebbe la Roma decisamente in avanti.

E quindi allo 'Stade des Lumières' che la banda Spalletti non potrà fallire la prima gara ed il tecnico toscano si giocherà le sue carte migliori. Proprio per lo stesso allenatore rischia inoltre di essere ad un bivio di una certa incisività: andare fuori dall'Europa League, dopo aver di fatto alzato bandiera bianca in campionato ed essere in svantaggio in Coppa Italia, potrebbe volere dire addio al termine dell'annata. La dirigenza giallorossa fino ad ora non si è mai espressa in maniera netta - discorsi rimandati alla fine della stagione - però le voci di calciomercato già si susseguono. E' con tutti questi presupposti che la Roma affronta il Lione nell'andata dell'Europa League: il punto sulle probabili formazioni e la guida tv.

Operazione vittoria: Spalletti con i migliori in campo. Fuori Rüdiger

Sì, come detto la Roma si gioca una buona fetta di stagione nel doppio scontro e partire al meglio fuori casa non può che essere incoraggiante per la qualificazione al prossimo turno. In campo allora andrà quella che da tempo è diventata la formazione tipo per mister Spalletti: il collaudato 3-4-2-1 che ha ha dato soddisfazione nella maggior parte dei casi quest'anno. Tra i pali la conferma per l'estremo difensore di Coppa, Alisson, che davanti vedrà la linea a tre con Manolas, Fazio e Juan Jesus, al posto dello squalificato Rüdiger. La retroguardia dei capitolini dovrà dare segnali di ripresa: ci si aspetta una prova solida dal greco e dal brasiliano, ma anche l'ex Siviglia dopo le incertezze contro il Napoli deve tornare ai livelli ai quali aveva abituato. Sugli esterni a centrocampo ci saranno Bruno Peres ed Emerson che affiancheranno la coppia centrale De Rossi-Strootman. Massima attenzione in mezzo: il Lione sa come colpire in ripartenza; fisico e dinamismo le migliori armi della compagine transalpina. Come rivelano le ultime news Roma, a supportare l'unica punta Dzeko ci saranno Salah e Nainggolan: inutile dire che gran parte del successo passerà proprio dai loro piedi.

Probabile Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Salah, Nainggolan; Dzeko.

Lione osso duro: Lacazette-Fekir le due stelle. E quel Tolisso...

Guai però a sottovalutare gli uomini di Genesio che nonostante in campionato abbiano un distacco abissale dal trio di testa composto da Monaco, PSG e Nizza, in Europa hanno mostrato di essere all'altezza. La Roma ha qualcosa in più dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, ma attenzione alla grande fisicità e rapidità dei transalpini. In campo sarà 4-3-3 con il tridente Fekir-Lacazette-Cornet a scardinare la difesa degli italiani. Nomi assolutamente non nuovi per chi segue il calciomercato ed occasione per vedere all'opera anche l'obiettivo della Juventus, Corentin Tolisso. La gara è offerta in chiaro da TV8 e sul satellite andrà in onda su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Mix HD.

Probabile Lione (4-3-3): Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons, Tousart; Fekir, Lacazette, Cornet.

Come detto sarà una gara anche dai numerosi spunti per il futuro non solo giallorosso: la Juventus infatti ha gli occhi puntati su Fekir e Lacazette, entrambi elementi che aggiungerebbero qualità all'attacco dei bianconeri. Calciomercato.it però ve lo ha raccontato a lungo: è Tolisso l'uomo nei pensieri della Juventus e la situazione al momento non è cambiata. L'affare non sarà semplice perché comprare dal Presidente Aulas non è mai economico, ma proprio quest'ultimo ha aperto a qualche cessione estiva per sfruttare delle plusvalenze notevoli e tornare subito a caccia di nuovi talenti.