Napoli, Koulibaly-Mertens: dubbi di mercato per De Laurentiis

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/03/2017 09:43

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS KOULIBALY / Il Napoli potrebbe confermare il proprio piazzamento in Champions League quest'anno, lottando fino al termine con la Roma per il secondo posto. Dovesse riuscirci, si ritroverebbe in pari con quanto fatto nella passata stagione, quando in attacco era possibile contare su Gonzalo Higuain.

Usciti dalla Champions League, gli azzurri guardano ora alla Coppa Italia per riuscire a portare in bacheca un nuovo trofeo. La sfida con la Juventus al 'San Paolo' sarà però tutt'altro che facile. I bianconeri partiranno da un doppio vantaggio, proprio come il Real. Servirà anche stavolta la gara perfetta dunque. Il rischio però di terminare una nuova stagione senza vittorie è concreto e questo, soprattutto per i calciatori più giovani, può risultare un limite non più sopportabile.

Neanche il tempo di archiviare la gara contro il Real Madrid, che a Napoli si è già tornati a parlare di addii, facendo nello specifico il nome di Koulibaly.

Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Mertens: quando De Laurentiis decreta il mercato

Di recente il procuratore del centrale senegalese del Napoli è tornato a parlare del suo futuro in chiave calciomercato. La stagione è in corso ed è difficile parlare ora di ciò che verrà. Questo in breve il pensiero espresso in generale, per poi lasciarsi andare anche a una considerazione su De Laurentiis: "Con un presidente del genere, - ha dichiarato a 'tuttomercatoweb' - che dichiara certe cose, per noi è alquanto difficile affermare che resterà al 100% anche il prossimo anno"

Come ribadito dallo stesso presidente, capita di dire qualcosa nell'impeto del momento, per poi calmarsi pochi istanti dopo. Lo ha ribadito al termine di Napoli-Real, quando ha sollevato un nuovo polverone.

I rapporti con i procuratori non sono sempre stati eccellenti sul fronte mercato Napoli e, al di là di Koulibaly, certe dichiarazioni paiono aver avuto un certo effetto anche su Mertens. Il belga adora Napoli e, insieme a sua moglie Kat, non fa che pubblicizzare il capoluogo campano sui social. Le critiche ricevute dopo la sfida del 'Bernabeu' però paiono aver lasciato il segno e, tra i tifosi, c'è anche chi collega il dito alla bocca del belga dopo la rete alla Roma alle parole di De Laurentiis. Intanto il suo rinnovo, che sembrava quasi scontato, tarda ancora ad arrivare e, dopo una stagione da prima punta con ottimi risultati, l'estate potrebbe anche portare nuovi scenari, a meno che gli azzurri non accettino le sue richieste.