Calciomercato Juventus, ecco il momento giusto per il colpo Verratti

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

09/03/2017 09:12

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Marco Verratti: ora o mai più? Il regista italiano del Paris Saint-Germain è corteggiato da tempo dalla Juventus e dall'Inter in Italia, ma a più riprese, nel recente passato, il calciatore ex Pescara ha allontanato i rumours di calciomercato su un suo addio al Psg. "Le voci? Non c'è nulla di concreto, semplicemente perché voglio rimanere qui. Faccio parte di un progetto e in Europa progetti così ce ne sono pochi. Il mio sogno è vincere la Champions League qui a Parigi" aveva detto Verratti solo pochi giorni fa. Ma ora?

L'eliminazione shock dalla Champions League contro il Barcellona (dal 4-0 parigino dell'andata al 6-3 blaugrana del ritorno, con tre gol negli ultimi 3 minuti della partita) potrebbe clamorosamente cambiare le carte in tavola per il futuro del regista italiano, il cui sogno esplicito è sempre stato quello di vincere la coppa europea.

L'inatteso ko, infatti, potrebbe convincere Verratti a cambiare aria, per inseguire il sogno Champions con un'altra maglia. Queste le sue amare parole nel post Psg-Barcellona: "La qualificazione del Barcellona è meritata. Se abbiamo perso 6-1 non è a causa dell'arbitro, siamo noi i primi responsabili. Il gol di Cavani ci ha dato tranquillità e i giocatori del Barça in quel momento mi hanno detto che ormai era finita. Invece abbiamo preso tre gol in cinque minuti: è qualcosa di inspiegabile, ma il calcio è anche questo. E' una partita che non dimenticherò mai. Adesso dobbiamo essere uomini e trovare la forza per reagire: quello che è successo stasera deve servire da lezione a tutti".

Calciomercato Juventus, duello con Inter e Barcellona per Verratti

Verratti non è solo un obiettivo di calciomercato Juventus o Inter. Proprio il Barcellona, 'carnefice' del Psg in Europa, potrebbe tentare il calciatore in ottica futura. Il centrocampista italiano non sfigurerebbe nelle trame tattiche del club blaugrana, ma l'incertezza sulla futura guida tecnica in casa Barcellona, dopo l'annuncio dell'addio dato da Luis Enrique, fornisce un altro assist ai club italiani. In tal senso, la Juventus potrebbe partire in vantaggio sull'Inter: i bianconeri disputano già la Champions League e hanno ipotecato la qualificazione al prossimo anno. Il fratello di Marco Verratti, inoltre, ha rivelato: "Quand’eravamo piccoli, quando giocavamo a calcio in camera, il nostro sogno era la Juventus". Juventus (e Inter), questo è il momento di affondare il colpo!