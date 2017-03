Barcellona, Messi circondato dai tifosi: "Non usciremo mai da qui"

09/03/2017 09:21

BARCELLONA MESSI PSG / Dopo il successo incredibile contro il Psg, il Barcellona è tornato a fare la storia di questo sport, regalando una gara folle, con ben sei reti.

Ha però offerto anche un Messi in versione inedita, quella del leader. Ha esultato con la sua gente, caricandoli a più riprese. Gesti che la piazza ha di certo apprezzato, anche se l'adorazione per l'argentino non ha avuto inizio di certo ieri sera.

In una notte magica però la folla tende un po' a esagerare e così, nell'entusiasmo generale, capita che il fenomeno argentino si ritrovi bloccato con sua moglie in auto, circondato da una folla urlante il suo nome. Mano sulla carrozzeria e grida, quasi fosse una scena tratta da uno zombie movie, con la 'pulce' che ammette rassegnata: "Non usciremo mai da qui".

L.I.