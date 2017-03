Juventus, Dybala segue il Barcellona: c'è attesa per il rinnovo

09/03/2017 08:49

JUVENTUS DYBALA BARCELLONA / Il rinnovo di Dybala tarda ad arrivare, per una Juventus che, conti alla mano, può ambire al triplete in questa stagione.

In campionato il vantaggio sulla seconda in classifica è di otto punti, mentre in Coppa Italia si presenterà al 'San Paolo' forte del 3-1 dell'andata. In Champions Leuage infine è atteso il Porto allo 'Stadium', dopo due reti siglate fuori casa dai bianconeri.

Una stagione ottime, che potrebbe risultare eccelsa. La Juventus mira alla finale di Champions League e allo stesso tempo a blindare i propri talenti. Si lavora dunque per trovare un accordo con Dybala al più presto, giungendo al termine della stagione con una forte garanzia sul rapporto tra l'argentino e il club.

Si prevedono infatti molte offerte per lui, soprattutto dalla Spagna, dove il Barcellona continua a seguirlo con interesse. Il Barça ha dimostrato contro il Psg di non essere al termine di un ciclo. Ha ancora voglia di vittorie e di rinnovarsi e, in tal senso, l'aggiunta di un fenomeno 23enne farebbe di certo al caso loro. Dybala intanto dimostra di seguire con attenzione i fatti di casa blaugrana, lasciando un mi piace alla foto pubblicata su Instagram da Neymar dopo la clamororsa remuntada.

L.I.