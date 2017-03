Calciomercato Lazio, contatti avviati per Simeone Jr: ecco il prezzo

09/03/2017 08:40

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE / Come suo padre, Giovanni Simeone potrebbe indossare la maglia della Lazio. Come si legge sull'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il presidente Lotito ha avviato già da dicembre i contatti col suo collega del Genoa Preziosi per bruciare la concorrenza sull'attaccante, valutato circa 15 milioni di euro.

Il club rossoblu dovrà versare a giugno 5,5 milioni al River Plate per completare l'acquisto (costo complessivo 8 milioni). Lazio e Genoa, in estate, avevano parlato di un possibile scambio tra Perin e Marchetti (sfumato per il 'no' di quest'ultimo) e tra i due club c'è in ballo anche il discorso Cataldi (ora in prestito secco in Liguria).

Per Simeone Jr. non sarebbe la prima volta a Formello: Simone Inzaghi, prima della sfida di Coppa Italia col Genoa, aveva ricordato i tempi in cui il padre Diego Pablo portava il 'Cholito' al campo d'allenamento biancoceleste quando militava nella Lazio.

S.D.