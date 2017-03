Milan, Montella: "Vorrei aprire un ciclo. Allenare la Juve? A inizio carriera..."

09/03/2017 08:27

MILAN JUVENTUS MONTELLA / Si parla tanto del futuro del Milan, che risulta ancora in bilico tra la famiglia Berlusconi e il gruppo cinese che sembra destinato, tra mille difficoltà, a prenderne il controllo. Nuovi investimenti per un club rossonero che ha voglia di tornare grande, ambendo all'Europa, partecipando alla Champions come un tempo, con l'obiettivo di vincerla. In un clima del genere è normale che vengano fatti anche nomi di possibili nuovi tecnici, con Conte in cima alla lista, dato l'ottimo cammino col suo Chelsea.

Montella, ospite della redazione de 'La Gazzetta dello Sport', ha così commentato le ultime news Milan, guardando anche al futuro. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Ora la Juventus non ci sottovaluta più ma loro sono quasi imbattibili. E' qualcosa che risulta evidente dal campionato. Dovremo portare in campo tanto agonismo, così come un ottimo approccio e un'interpretazioen sopra la media. Contro la Juventus abbiamo vissuto i momenti più belli della stagione, dalla vittoria dell'andata a quella di Doha in Supercoppa".

Juventus-Milan: Montella e il futuro, tra i cinesi e l'ipotesi bianconera

ALLEGRI - "Per noi sarà ancora più difficile, dato che hanno attaccanti che si sacrificano in difesa. Hanno aumentato il numero di giocatori offensivi, pur mantenendo l'equilibrio difensivo. Allegri mi ha sorpreso per coraggio e bravura".

FUTURO JUVE - "Un professionista non si preclude nulla a inizio carriera. Oggettivamente dico 'perché no alla Juve?'. Magari allenare la Lazio sarebbe più complicato, visto che ho casa dall'altra parte della città. La Juve mi cercò a 17 anni, ero un giovane promettente. Dopo un infortunio però non mi vollero mai concretamente".

FUTURO MILAN - "Mi piacerebbe aprire un ciclo. L'importante è avere la chance di crescere insieme. Vorrei vincere ancora e far crescere la squadra. Tutto però dipende dalla condivisione degli obiettivi e dal sapersi rinnovare. Non conta restare un anno, tre o dieci. Questa è teoria. Conta la comunione d'intenti. A Firenze stavo bene ma sapevo che era il momento di fermarsi. Intanto domande sul rinnovo non mi sono state fatte. Ai cinesi risponderei cercando di capire gli obiettivi e ciò che vogliono da me".