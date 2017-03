Calciomercato Roma, 'beffa' da Madrid per Monchi?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

09/03/2017 08:21

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / La Roma, impegnata questa sera sul campo del Lione in Europa League, pensa al calciomercato futuro, le cui redine potrebbero essere prese dall'attuale direttore sportivo del Siviglia Monchi. Il condizionale, per il momento, è d'obbligo: dalla Spagna, infatti, riferiscono di un interesse del presidente del Real Madrid Florentino Perez per il dirigente corteggiato dal club giallorosso.

L'indiscrezione lanciata da 'Cadena Ser' è stata confermata anche da 'Marca': i contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, l'interesse del Real per Monchi esiste ed è concreto. Per motivi familiari (il figlio potrebbe continuare i suoi studi in Spagna) e non solo, l'ipotesi Real Madrid potrebbe lusingare Monchi. Come confermano dalla Spagna, il ds del Siviglia ha incontrato in più occasioni i vertici della Roma, ma al momento l'accordo non è ancora chiuso. Anche l'Inter ha manifestato interesse per Monchi.