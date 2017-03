Calciomercato Inter, Gomez: "Tutto fatto coi nerazzurri, poi... puff! Ma se viene Simeone..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

INTERVISTA PAPU GOMEZ / Alejandro 'Papu' Gomez ha concesso un'intervista al 'Corriere dello Sport', parlando del suo passato, presente e futuro in chiave calciomercato.

RETROSCENA INTER - "Era tutto fatto con l'Inter. Stramaccioni (nella primavera 2013, n.d.r.) mi voleva e c'era l'accordo su tutto, ma fu mandato via e... puff. In futuro all'Inter con Simeone? Nella vita non si sa quello che può succedere. Il Cholo mi ha allenato al San Lorenzo e al Catania, io ho ancora 4-5 anni ad alto livello".

LA ROMA - "Confermo che a gennaio da Roma mi hanno chiamato, ma non era facile andar via da Bergamo a metà stagione perché avrei lasciato qualcosa a metà e l'idea non mi piaceva. Ho chiarito subito che, se la Roma mi voleva, doveva comprarmi. Avrei sostituito Salah che era in Coppa d'Africa e gli altri infortunati, ma sto bene dove sto".

FUTURO IN UNA BIG - "Spero di avere un'opportunità prima o poi. Ho 29 anni e ho sempre ambito a giocare in Europa o in Champions League. Se l'Atalanta si qualificasse per la prossima edizione dell'Europa League, per noi sarebbe come uno scudetto".