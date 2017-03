Calciomercato Juventus, da Lacazette a Fekir: missione a Lione non solo per Tolisso

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

09/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS / La partita di questa sera di Europa League tra Lione e Roma sarà l'occasione per la Juventus per portare avanti la trattativa per Corentin Tolisso. Emissari bianconeri, infatti, saranno al Parc Olympique Lyonnais per monitorare nuovamente il centrocampista francese, da tempo nel radar juventino.

L'attenzione degli uomini-mercato della Juve, però, non sarà rivolta esclusivamente a Tolisso: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', infatti, la società Campione d'Italia potrebbe valutare gli acquisti della punta Alexandre Lacazette e dell'esterno offensivo Nabil Fekir, entrambi in uscita da Lione in estate, così come quello dell'altro centrocampista Maxime Gonalons.