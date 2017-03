09/03/2017 05:05

IBRAHIMOVIC MANCHESTER UNITED / La carriera di Zlatan Ibrahimovic potrebbe proseguire negli Stati Uniti d'America: secondo quanto riferisce 'Sky Sports', i Los Angeles Galaxy sono pronti a tornare alla carica in estate per l'attaccante del Manchester United, corteggiato già lo scorso anno. A febbraio, Ibrahimovic è stato corteggiato dall'Hebei in Cina in vista di un possibile trasferimento in estate.

S.D.