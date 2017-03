Barcellona-PSG, Verratti amaro: "E' inspiegabile, ma l'arbitro non c'entra"

09/03/2017 01:10

BARCELONA PSG VERRATI - E' sconsolato Marco Verratti dopo l'incredibile eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona. Il regista italiano del PSG fa mea culpa e rende merito ai blaugrana: "La qualificazione del Barcellona è meritata. Se abbiamo perso 6-1 non è a causa dell'arbitro, siamo noi i primi responsabili - ha dichiarato Verratti in zona mista come riporta la versione online del quotidiano 'L'Equipe' - Il gol di Cavani ci ha dato tranquillità e i giocatori del Barça in quel momento mi hanno detto che ormai era finita. Invece abbiamo preso tre gol in cinque minuti: è qualcosa di inspiegabile, ma il calcio è anche questo. E' una partita che non dimenticherò mai. Adesso dobbiamo essere uomini e trovare la forza per reagire: quello che è successo stasera deve servire da lezione a tutti".



G.M.