Borussia Dortmund, Tuchel: "Il Benfica non è abituato a giocare queste gare"

09/03/2017 00:31

BORUSSIA DORTMUND BENFICA TUCHEL - Thomas Tuchel esulta dopo il poker al Benfica che vale la qualificazione ai quarti di Champions League per il Borussia Dortmund. Il tecnico dei tedeschi ha dichiarato al termine del match vinto per 4-0 dai suoi: "Eravamo fiduciosi, eravamo consapevoli di potercela fare. Abbiamo giocato con grande forza e intensità, sapendo che il Benfica non è abituato a giocare queste partite in Portogallo. Abbiamo basato la gara su una difesa forte e poi l'attacco ha fatto il resto", ha sottolineato Tuchel a 'Premium Sport'.



G.M.