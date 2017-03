09/03/2017 00:15

ATALANTA GOMEZ - Sogna una 'big' Alejandro Gomez. 'El Papu' non si nasconde dopo la grande stagione fin qui disputata con la maglia dell'Atalanta: "Non è un discorso economico, è solo una sfida. Voglio vedere se nella mia carriera riesco a giocare in una grande squadra - ha ammesso l'argentino a 'Sky Sport' - Se c'è qualcuno che mi vuole dovrà comprarmi per forza, ho un contratto fino al 2020 con l'Atalanta".

G.M.