09/03/2017 00:04

MANCHESTER CITY STOKE - Passo falso del Manchester City nell'anticipo della 28a giornata di Premier League. Occasione persa per l'undici di Guardiola, che non è riuscito ad abbattere il muro dello Stoke: i 'Citizens' - a parità di partite - distano adesso dieci punti dalla capolista Chelsea in compagnia del Tottenham.



G.M.