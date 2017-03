Barcellona-PSG, i complimenti di Reina: "Senza parole, felice di cuore"

08/03/2017 23:56

BARCELLONA PSG REINA / Qualificazione al cardiopalma per il Barcellona. I catalani erano chiamati a una roboante vittoria contro il PSG per fare accesso ai quarti di Champions League e, dopo la rete allo scadere di Sergi Roberto, si sono guadagnati di diritto un'altra pagina storica del calcio mondiale. Pepe Reina, portiere del Napoli che ha iniziato la carriera proprio col Barça, ha esultato su Twitter a fine gara: "Storia! Non ci sono parole, sono felice di cuore perché si premiano calcio e fede. Complimenti".

M.D.A.