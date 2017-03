Barcellona-Psg, 'remuntada' storica: Riccardo Cucchi l'aveva previsto

08/03/2017 23:59

BARCELLONA PSG CUCCHI / Il Barcellona di Luis Enrique ha fatto la storia. La clamorosa rimonta di stasera contro il Psg è entrata di diritto nei libri del calcio. Una 'remuntada', che in pochi si aspettavano. A crederci, invece, è stato il giornalista, Riccardo Cucchi, che in un'intervista a Calciomercato.it, confidava in un miracoloso ribaltano da parte degli spagnoli.

"E se il Barcellona facesse la sorpresa? Nulla, fortunatamente è impossibile nel calcio" ammetteva Cucchi qualche settimana.

M.S.