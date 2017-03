Barcellona-PSG, Iniesta: "Nessuno è invincibile! Verratti tra i migliori al mondo"

08/03/2017 23:40

BARCELLONA PSG INIESTA / Iniesta si gode la grande vittoria del suo Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il PSG. Il calciatore ha rilasciato un commento a fine partita: "Sapevamo che era difficilissima, la strada era molto stretta - esordisce a 'Premium Sport' - Ci credevamo, siamo andati sul 3 a 0 e dopo il loro gol abbiamo continuato a crederci fino alla fine. Nessuno è invincibile, però sicuramente la partita di Parigi è stata molto negativa per noi. Questa vittoria ci darà molta forza per lottare ancora in Champions con l'obiettivo di vincerla. Verratti può essere il mio erede? Non mi piace parlare di successori o di calciatori uguali a me: credo che nessun calciatore sia uguale, siamo tutti differenti. Marco sicuramente è uno dei migliori calciatori a livello europeo e mondiale. Come festeggeremo? Ora non importa, qualsiasi cosa va bene".

M.D.A.