Barcellona-PSG, trionfo con 'gestaccio' negli spogliatoi

08/03/2017 23:35

BARCELLONA PSG MATHIEU - Trionfo Barcellona, PSG al tappeto. Ha dell'incredibile la rimonta dei blaugrana ai danni della formazione di Emery dopo il 4-0 del 'Parco dei Principi' nella sfida d'andata. Festa grande negli spogliatoi del Barça ed anche qualche eccesso: nella foto postata da Mascherano su Instagram al termine della contesa, si vede infatti Mathieu mostrare il dito medio. Il 33enne difensore francese - che non è sceso in campo questa sera - evidentemente in patria non 'simpatizza' per il club parigino…



G.M.