Milan, Montella: "Ecco cosa serve per battere la Juve. Bacca..."

08/03/2017 23:45

MILAN MONTELLA JUENTUS / E' finita la cena del Milan. A portare tutti al ristorante, dopo Montella e Bacca, questa volta è stato il ds Maiorino. Al termine il tecnico dei rossoneri è stato intercettato dai microfoni di 'Sky Sport': "Alla prossima mangeremo vegano. Bacca? Oggi sta bene perché non ha pagato (sorride, ndr.) - esordisce Montella - Barcellona? Non so cosa abbia potuto dire Luis Enrique ai calciatori. Serve un'impresa di queste per battere la Juventus? Si deve giocare al meglio per vincere".

M.S.