Barcellona-PSG, Emery: "L'arbitro ci ha danneggiato"

08/03/2017 23:26

BARCELLONA PSG EMERY / Brutte sensazioni in casa PSG dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona. Unai Emery ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita: "Non è questione di inesperienza, dovevamo lavorare e prepararci meglio - dice a 'Premium Sport' - E' difficile fare un'analisi adesso, anche le decisioni dell'arbitro ci hanno danneggiati. Abbiamo avuto un'occasione molto chiara con Di Maria. In questo stadio può succedere di tutto".

M.D.A.