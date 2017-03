08/03/2017 23:24

MILAN SES FININVEST / Arrivano news importanti per la cessione del Milan. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' in giornata c'è stato uno scambio fondamentale di documenti: è stato consegnato dalla Cina un documento relativo alla tracciabilità dei flussi, determinante per le norme anti-riciclaggio. Sembra essere confermato che il bonifico degli ulteriori 100 milioni di euro dovrebbe arrivare entro lunedì.

M.S.