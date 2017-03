Barcellona-Psg, la reazione social: una 'Remuntada' da lasciare a bocca aperta

08/03/2017 22:59

BARCELLONA PSG SOCIAL / Senza parole. Il successo del Barcellona contro il Psg per 6 a 1 ha scatenato il mondo dei social network. Molti calciatori tra i quali Dybala , Marchisio e Immobile hanno lanciato il proprio tweet al fischio finale, manifestando tutta la loro incredulità per una 'remuntada' che non ha precedenti nella storia:

The best turnaround ever in football bar none #Barca