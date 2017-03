Champions League, ritorno ottavi: Barcellona da leggenda! Aubameyang show

08/03/2017 22:48

CHAMPIONS LEAGUE BARCELLONA PSG / Gol ed emozioni nei ritorni degli ottavi di Champions League giocati stasera. Il Barcellona, dopo lo 0-4 del 'Parco dei Principi', era chiamato a una difficilissima 'remuntada', sogno cullato per diverse volte durante il match. Sospinto dai suoi tifosi, ha raggiunto il vantaggio già al terzo minuto con un colpo di testa di Suarez. Verso la fine del primo tempo, poi, l'autorete di Kurzawa ha dato nuovo vigore agli uomini di Luis Enrique, che a inizio ripresa hanno trovato anche il 3 a 0 con un rigore battuto da Messi. Tuttavia, a spegnere per qualche minuto il sogno catalano ci ha pensato Cavani al 62'. Coraggio, determinazione e cattiveria hanno spinto il Barça a un finale da cardiopalma: Neymar in rete su punizione al minuto 88 e su rigore al '91, prima di un arrembaggio finale che ha portato al gol di Sergi Roberto a tempo quasi scaduto. Sei a uno finale e delirio tra i tifosi catalani. Una serata da leggenda per la regina del 'Tiki-Taka', che va ai quarti e si conferma tra le candidate principali ad alzare il trofeo.

Il Borussia Dortmund, invece, ha rimediato alla sconfitta dell'andata contro il Benfica con un netto 4 a 0, grazie soprattutto all'ottima performance di Aubameyang, autore di una tripletta. L'altra marcatura, invece, porta la firma di Pulisic. I portoghesi hanno sofferto e non sono mai sembrati in partita. I tedeschi fanno accesso ai quarti dopo tre anni.

Barcellona-PSG 6-1: 3' Suarez (B), 40' Kurzawa (B), 50' Messi (B), 62' Cavani (P), 88' Neymar (B), 91' Neymar (B), 95' Sergi Roberto (B)

Borussia Dortmund-Benfica 4-0: 4', 61', 85' Aubameyang (BD); 59' Pulisic (BD)

M.D.A.