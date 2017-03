Calciomercato Napoli, due club su Luperto

08/03/2017 22:23

CALCIOMERCATO NAPOLI LUPERTO / Il Napoli si gode le buone prestazioni di Sebastiano Luperto in Serie B. Il difensore, in prestito alla Pro Vercelli, secondo 'Gazzamercato' sarebbe visionato da Atalanta e Udinese. Classe '96, Luperto è uno dei migliori prospetti provenienti dalle giovanili degli azzurri. Giuntoli la prossima estate dovrà decidere se tenerlo in prima squadra o farlo partire per una nuova esperienza.

M.D.A.